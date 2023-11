Пресконференция в Тел Авив на Бенямин Нетаняху: Газа е обграден

Премиерът на Израел дава пресконференция в Тел Авив.

Град Газа сега е заобиколен и израелските сили за отбрана действат в рамките на града, казва той.

Израелските сили за отбрана задълбочават натиска си върху "Хамас" и са убили "много терористи", включително под земята, казва премиерът.

"Хамас сега открива, че идваме на места, които никога не са мислили, че ще направим."

Премиерът заяви, че израелските сили са "унищожили щабовете, тунелите и базата на "Хамас".

Обръщайки се към северната граница, той казва: "Ако Хизбула започне да участва в тази война... Те ще направят грешката на живота си."

Той каза: "Няма да имаме прекратяване на огъня без заложниците у дома".

Нетаняху казва: "Ние напълно ще унищожим способността на Хамас да ръководи Газа".

"Израел няма да спре", добави той.

Правителството е евакуирало повече от 100 000 души в Израел от домовете им, казва той.

