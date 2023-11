Съоръжения за производство на оръжие в домовете в Газа.....

Израелските отбранителни сили съобщиха, че са открили съоръжение за производство на оръжие в Газа, предаде Скай нюз.

Израел отдавна обвинява "Хамас", че използва цивилна инфраструктура, за да приюти дейността си или да подслони бойци.

Хамас твърди, че Израел използва тези обвинения като оправдание за убийството на цивилни.

Не е възможно независимо да се провери дали "Хамас" е произвеждала оръжия вътре в къщата, както твърди видеото.

