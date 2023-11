Подиграха се с Путин в Казахстан

Руският президент Владимир Путин и неговата делегация станаха за смях в Казахстан по време на визитата на военнопрестъпника в Астана.

Казахстан е една от малкото страни, в които Путин може да отиде без да бъде арестуван. Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев започна речта си не на руски език, а на казахски.

Руската делегация изпадна в шок и започна да търси слушалки за симултанен превод. Медиите коментират, че именно такива малки жестове носят огромно значение по време на подобни визити. Путин и компания очакваха, че Токаев ще заговори веднага на техния език, но получиха звучен шамар в лицето.

По време на съветската ера руският език беше масово разпространен в Казахстан, но през последните години властта прави всичко възможно, за да наложи казахския като първи език, а едва след това да се учи и руски. Освен това Казахстан ясно осъди руската непредизвикана агресия срещу Украйна.

В навечерието на посещението си в столицата Астана Путин каза, че нуждата от изучаване на руски език в Казахстан нараства. Защо тогава президентът не започна речта си на руски?

