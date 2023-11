Младо момиче е починало на концерт на Тейлър Суифт в Рио де Женейро поради високите градуси

Фенка на Тейлър Суифт получила сърдечен арест поради високите температури в Рио де Жанейро, докато е чакала звездата да излезе на сцената в петък вечер.

Поп звездата научава часове по-късно, че 23-годишната Ана Беневидес е починала след припадък поради бруталната жега на стадиона, достигнала температури от над 100 градуса по Фаренхайт, според местни източници. Суифт излиза с изявление, в което изразява съболезнования за смъртта на Беневидес.

Певицата заяви че е "съкрушена" в Instagram стори.

Тя каза, че е "обзета от скръб" и няма да говори за смъртта на младото момиче на сцената в събота вечер.

33-годишният Суифт каза: "Не мога да повярвам, че пиша тези думи, но с разбито сърце казвам, че загубихме фен по-рано тази вечер преди моето шоу. Дори не мога да ви опиша колко съм съсипана от това.

"Имам много малко информация, освен факта, че тя беше толкова невероятно красива и твърде млада."

Тя каза, че сърцето ѝ е със семейството и приятелите на младото момиче и това е "последното нещо, което мислех, че ще се случи, когато решихме да пренесем турнето в Бразилия".

🚨EXCLUSIVO: A vítima que veio a falecer no show de Taylor Swift nesta sexta-feira (17) foi identificada como Ana Benevides, de 23 anos, natural de Sonora (MS).



Ana cursava psicologia na UFR e chegou no estádio Nilton Santos às 11h da manhã. Ana Benevides assistiu o início do… pic.twitter.com/M6n80sCiC1 — CHOQUEI (@choquei) November 18, 2023

Посетителите на концерта съобщиха за твърде строгите мерки в Estádio Olímpico Nilton Santos, където се проведе концертът. Носенето на бутилки с вода е било забранено, което довело до злощастния случай.

Рио де Жанейро удари температурен рекорд от 58,5 градуса по Целзий преди няколко дни. Бруталната жега е предизвикала припадъци на много от феновете по време на концерта.

Суифт за кратко спря концерта, за да може феновете да получат вода, а по-късно беше видяна да хвърля бутилка вода в тълпата, докато пее.

Феновете бяха чути да скандират "вода, вода, вода, вода".

Everybody was really in need of water on Taylor Swift concert last night. The fans were shouting "aqua" "water"#RioTSTheErasTour #RioDeJaneiroTSTheErasTour pic.twitter.com/C7UadXinsP — Daily Taylor Swift (@TaylorSwiftDay_) November 18, 2023

Ана учила психология в UFR и пристига на стадион "Нилтън Сантос" в 11 часа. Ана Беневидес гледала началото на концерта преди Суифт да се качи на сцената и припаднала. Лекарите са се опитали да направят всичко възможно, но не са успели да я спасят и тя е починала.

Посетители на събитието са получили помощ и вода от екипа на поп звездата, но не и от служителите на стадиона.

Taylor’s own team was passing out water bottles tonight not the stadium pic.twitter.com/EMx8exEFuk — 𝓐 & 𝓢 🇵🇸 (@stitchswift13) November 18, 2023

taylor’s team was doing the stadium’s job like this is just sick pic.twitter.com/ROU2dH1FEy — le 🇵🇸 (@cowboylikehale) November 18, 2023

Във видеото може да се види ПР агентът на Суифт, която помага на фен.