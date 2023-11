SpaceX съобщи за предполагаемата експлозия на Starship

SpaceX изстреля ракета носител, носеща прототип на космическия кораб Starship, като част от второто си орбитално тестово изстрелване, предаде ТАСС.

Полетът се излъчва на страницата на компанията в социалната мрежа X (бивша Twitter).

Изстрелването беше извършено от стартовата площадка на космодрума в Бока Чика (Тексас) в 07:02 местно време. По-късно SpaceX съобщи, че предполага, че Starship е експлодирал във въздуха малко след изстрелването.

„Смятаме, че загубихме втората степен", каза специалист от SpaceX, водещ на излъчването на изстрелването. „Вярваме, че системата за автоматично прекъсване на полета е била активирана във втория етап."

Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting second integrated flight test of Starship!



Starship successfully lifted off under the power of all 33 Raptor engines on the Super Heavy Booster and made it through stage separation pic.twitter.com/JnCvLAJXPi