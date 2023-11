Председателката на Европейската комисия се срещна с египетския президент в Кайро

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че се противопоставя на "принудителното разселване" на палестинци след среща с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в Кайро, провела се на фона на войната между Израел и "Хамас" в Газа, предаде Франс прес.

"Обсъдих с президента Ас Сиси продължаващата хуманитарна криза в Газа, благодарих на Египет за ролята му в осигуряването и улесняването на доставките на хуманитарна помощ за уязвимите групи палестинци", заяви Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс" (доскоро "Туитър").

