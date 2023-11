Катар: В най-близката точка сме за споразумение между Хамас и Израел

Катар се намира в "най-близката точка", в която "някога е бил", до постигането на споразумение за заложниците между Израел и Хамас, заяви говорителят на външното министерство на страната, предаде Скай нюз.

От седмици Катар посредничи в преговорите между двете страни в опит да се постигне споразумение.

"Работим за постигането на споразумение и сега сме най-близо до постигането на споразумение", заяви Маджид Ал Ансари.

"Ние сме много оптимистично настроени, много се надяваме, но също така много желаем това посредничество да успее да постигне хуманитарно примирие."

Dr. @majedalansari, Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, during the weekly media briefing:



We are working towards an agreement taking place and we are now at the closest point we ever have been in reaching and an agreement. We are very optimistic, we are very… pic.twitter.com/Kdz4b47bwQ