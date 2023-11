Четирима ученици бяха арестувани за нападение в гимназия в Ню Йорк

Четирима ученици бяха арестувани за нападение в училище "Хилкрест" в Куинс, предаде New York Post.

Шокиращо видео, което засне част от мъчителната атака срещу един служител на NYPD, беше публикувано в социалните медии в неделя вечерта и по-късно потвърдено от NYPD.

Сбиването избухнало около обяд на 15 ноември, когато трима студенти се сбили с други двама студенти.

Агентите по училищната безопасност се опитали да прекъснат сбиването, но самите те станали мишена на няколко удара, съобщиха от полицията.

Общо трима служители на NYPD са били ранени, докато са се опитвали да разделят учениците по време на мелето, казаха полицаите.

Четирима от учениците, две 15-годишни момчета и две 16-годишни момчета, са арестувани, според NYPD.

Когато обвиняемите са непълнолетни, отделът издава специален доклад, който не ги уличава за престъпление.

Паладино, един от малкото членове на Републиканската партия в Съвета на Ню Йорк, нападна администрацията в „Хилкрест“ като "напълно компрометирана" и призова училището да бъде затворено "в очакване на пълно и задълбочено разследване".

"Това не може да продължава в нашите училища. Редът и дисциплината трябва да бъдат възстановени", каза още тя в изявлението си.

В свое изявление за инцидента нюйоркската полиция заяви: "Насилието в нашите училища няма да бъде толерирано".

Миналият месец в гимназията учениците са развявали палестински знамена, след като са разбрали, че техен учител е присъствал на произраелски митинг.

Нюйоркската полиция е възстановила реда в „Хилкрест“, заявиха служители.

„Учениците в крайна сметка бяха върнати обратно в класните стаи след няколко часа хаос и учителят беше изведен от сградата“, казаха източници и NYPD.

Кметът Ерик Адамс нарече действията срещу учителя "напълно неприемливи".

4 students arrested at Hillcrest HS for allegedly assaulting school safety agents week before mob targeted pro-Israel teacher https://t.co/Rh5O9xImJY pic.twitter.com/rF0RP4AwSp