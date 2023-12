Нападение с нож в центъра на Париж

Германец загина, а други двама, включително британец, бяха ранени при нападение с нож на улица в центъра на Париж, предаде Би Би Си.

Ataque em rua do centro de Paris deixa um morto e dois feridos. Os alvos dos ataques foram turistas que estavam nas proximidades do Quai de Grenelle, perto da Torre Eiffel. O homem que morreu era alemão. Armand Rajabpour-Miyandoab, radical islâmico francês, foi o autor do ataque… pic.twitter.com/ynptrwOfrT