Турски депутат получи сърдечен пристъп в парламента (ВИДЕО)

Турски законодател, който обяви, че Израел "ще пострада от гнева на Аллах", пoлучи сърдечен арест и се срути на пода на парламента във вторник - само моменти след като изрази сурова критика към отговора на страната си на войната между Израел и Хамас, предаде New York Post.

Хасан Битмез, 53-годишен, стоящ зад пюпитъра, внезапно падна на земята, при обръщение към Голямото събрание на Турското национално събрание.

NEW: Turkish lawmaker Hasan Bitmez collapses from a heart attack just seconds after saying Israel would "suffer the wrath of Allah."



The 53-year old lawmaker collapsed after giving his speech in the General Assembly Hall in Ankara, the Capital of Turkey.



"We can perhaps hide… pic.twitter.com/OpoXO2g1z2