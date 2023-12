Свързана с Израел групировка пое отговорност за масирана кибератака срещу Иран

Израелските и иранските медии съобщиха за мащабна криза на бензиностанциите в Иран, свързана с Израелска групировка.

Според иранската държавна телевизия близо 70% от бензиностанциите не са работили днес заради "софтуерни проблеми".

Хакерска група, наречена "Gonjeshke Darande" или "Хищническо врабче", по-рано свързана с Израел, според Times of Israel, пое отговорност за прекъсването.

Извършеното нападение е в "отговор на агресията на Ислямска република (Иран) и нейните проксита в региона".

(1/2) We, Gonjeshke Darande, carried out another cyberattack today, taking out a majority of the gas pumps throughout Iran. This cyberattack comes in response to the aggression of the Islamic Republic and its proxies in the region.



Khamenei, playing with fire has a price.