Киев: Русия умишлено бомбардира жилищни райони и убива цивилни

Украинският министър на отбраната Рустем Умеров обвини Русия, че умишлено нанася удари по жилищни райони, след поредната масирана атака тази сутринта, насочена срещу украинската столица, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Терористичната държава умишлено атакува критична инфраструктура и жилищни райони, доказвайки, че Русия няма да спре агресията си, докато ние не я спрем", заяви Умеров в социалната мрежа "Екс" (бивш "Туитър").

This morning russia carried out another massive air assault against Ukraine. The enemy combined multiple types of missiles and used complex flight trajectories. This was a very dangerous attack that killed and injured innocent people, damaged power lines and gas pipeline,…