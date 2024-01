Заседание на кабинета на Нетаняху: Войната ще продължи, докато не постигнем целите си ВИДЕО

Военната операция в ивицата Газа ще продължи, настоя израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, предаде News.bg.

"Войната не трябва да приключи, докато не постигнем целите си", заяви Нетаняху днес в началото на седмичното заседание на кабинета си.

Като цели той посочи елиминирането на "Хамас", връщането на всички заложници и гарантирането, че Ивицата Газа вече не представлява заплаха за Израел.

"Казвам това както на нашите врагове, така и на нашите приятели", добави той.

САЩ са най-важният съюзник на Израел и подкрепят страната безрезервно, особено след 7 октомври. Въпреки това разервите между партньорите стоят и в последните дни стават все по-очевидни.

Правителството във Вашингтон неведнъж е изразявало загриженост пред Израел за броя на цивилните жертви по време на войната в ивицата Газа. САЩ подкрепят решението за две държави, което включва и ивицата Газа.

Държавният департамент на САЩ също така критикува изявленията на крайно десни израелски министри, които наред с другото призоваха за завръщане на израелските заселници в ивицата Газа и за стимулиране на палестинците да емигрират.

Както бе съобщено, САЩ също така предупреждават Израел и за опасността конфликтът да се разрасне с военна офанзива на границата с Ливан.

В думите си пред кабинета Бенямин Нетаняху засегна и тази тема - "Никой терорист не е застрахован".

Предлагам на "Хизбула" да научи това, което "Хамас" вече научи през последните месеци, заяви израелският премиер.

Нетаняху призова да се позволи на жителите на Северен Израел да се завърнат по домовете си. "Това е национална цел, която всички ние споделяме и за която всички работим отговорно, за да я постигнем. Ако можем, ще го направим по дипломатически път, а ако не, ще действаме по други начини", заяви лидерът на консервативната партия "Ликуд".

Той също така подчерта: "Това, което се случи на 7 октомври, няма да се повтори."

