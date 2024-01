Борел е обезпокоен от разрастването на насилието в Еквадор. Това е "пряка атака срещу демокрацията"

Ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел заяви, че е дълбоко обезпокоен от разрастването на насилието в Еквадор и го нарече посегателство срещу демокрацията, предаде ТАСС.

"Дълбоко съм загрижен за вълната от насилие в Еквадор, организирана от престъпни групи. Това е директна атака срещу демокрацията и върховенството на закона", написа той на страницата си в X (бивш Twitter). Дипломатът изтъкна, че "ЕС подкрепя народа на Еквадор и неговите демократични институции".

Deeply concerned by the surge of violence in Ecuador orchestrated by criminal groups. It is a direct attack on democracy and the rule of law.



The EU stands with the people of Ecuador and its democratic institutions and expresses solidarity with the victims.