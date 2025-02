Музиканти издадоха беззвучен албум в знак на протест срещу изкуствения интелект

Повече от 1000 музиканти, сред които Ани Ленъкс, Кейт Буш и Кат Стивънс, участваха в издаването на беззвучен албум в знак на протест срещу предложените промени в британските закони за авторското право, които ще позволят на технологичните фирми да обучават модели на изкуствен интелект (ИИ), използвайки техни произведения, предава световната преса, цитирана от БТА.

Творческите индустрии в световен мащаб се борят с правните и етичните последици от моделите на изкуствен интелект, които могат да създават своя собствена продукция, след като са били обучени на популярни произведения, без задължително да се заплаща на създателите на оригиналното съдържание.

Великобритания, желанието на чийто премиер Киър Стармър, е да се превърне в суперсила на изкуствения интелект, предложи облекчаване на закони, които понастоящем дават на създателите на литературни, драматични, музикални и художествени произведения правото да контролират начините, по които може да бъде използван техният материал.

Предложените промени ще позволят на разработчиците на изкуствен интелект да обучават моделите си върху всеки материал, до който имат законен достъп. Те бяха критикувани остро от много творци, които казват, че те ще преобърнат принципа на авторското право, предоставящ им изключителен контрол върху техните произведения.

"В музиката на бъдещето гласовете ни ще останат ли нечути?", казва Кейт Буш, чийто хит от 1985 г. Running Up That Hill се възроди през 2022 г. благодарение на сериала "Странни неща" на стрийминг платформата Netflix.

Беззвучният албум, озаглавен "Is This What We Want?" ("Това ли искаме"), включва записи на празни студиа и пространства за представления, за да предаде потенциалното въздействие върху препитанието на артистите, ако промените се осъществят.

Ани Ленъкс, Били Оушън, Ханс Цимер, Тори Еймос и група "Клаш" са сред музикантите, които призовават правителството да преразгледа плановете си. В края на миналия месец легендарният музикант Пол Маккартни изрази притеснението си, че изкуственият интелект ще ограби творците.

