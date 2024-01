Лондон: Евтини дронове тормозят сериозно руската армия край Днепър

Украинските сили, които действат на източния бряг на Днепър използват дронове с изглед от първо лице, оборудвани с боеприпаси срещу руските сили, пише в ежедневния доклад на разузнаването на британското министерство на отбраната, резюме от който е публикувано в социалната медия X.

Дроновете с изглед от първо лице (FPV), които не са скъпи, се използват заедно с артилерия за атакуване на бронирани машини на руските сили, a руски военен блогър оценява, че 90 процента от руската военна техника в района на Кринки е унищожена.

Още новини от Украйна

Неспособността на Русия да се противопостави на този вид дронове вероятно се дължи на недостиг на руски средства за водене на електронна война в зоната.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OhKlTMlB6A