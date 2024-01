Над 100 полета са отменени на летището в Дъблин заради буря

В неделя авиокомпаниите отмениха 102 полета от и до летището в Дъблин заради буря, която според прогнозите ще продължи до края на деня, съобщи летищният оператор, предаде Ройтерс.

"Ветровете отслабнаха и първата вълна от полети се движи без ограничения. Въпреки това, тъй като някои самолети все още не могат да бъдат позиционирани, до момента днес са отменени общо 29 полета (16 пристигащи и 13 заминаващи), заявиха от летището в Дъблин днес в социалната мрежа "Екс".

7am Update: Winds associated with #StormIsha have eased and the first wave of flights @DublinAirport is moving without restrictions. However, with some aircraft still out of position, a total of 29 flights have been cancelled so far today (16 arrivals & 13 departures). ✈️ pic.twitter.com/vpUy6Go34B