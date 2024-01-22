Над 100 полета са отменени на летището в Дъблин заради буря

В неделя авиокомпаниите отмениха 102 полета от и до летището в Дъблин заради буря, която според прогнозите ще продължи до края на деня, съобщи летищният оператор, предаде Ройтерс.

"Ветровете отслабнаха и първата вълна от полети се движи без ограничения. Въпреки това, тъй като някои самолети все още не могат да бъдат позиционирани, до момента днес са отменени общо 29 полета (16 пристигащи и 13 заминаващи), заявиха от летището в Дъблин днес в социалната мрежа "Екс".

7am Update: Winds associated with #StormIsha have eased and the first wave of flights @DublinAirport is moving without restrictions. However, with some aircraft still out of position, a total of 29 flights have been cancelled so far today (16 arrivals & 13 departures). ✈️ pic.twitter.com/vpUy6Go34B — Dublin Airport (@DublinAirport) January 22, 2024

Националната метеорологична служба на Ирландия Met Eireann издаде оранжево предупреждение за времето рано в неделя за по-голямата част от страната, включително Дъблин, което означава, че ветровете могат да окажат значително въздействие върху хората, имуществото и дейността в даден район.

За части от западната и северозападната част на страната е издадено по-сериозно червено предупреждение.

Амстердамското летище "Схипхол" отмени 130 полета, планирани за понеделник, като превантивна мярка заради силните ветрове, които се очакват, когато бурята "Иша" достигне Нидерландия, съобщи летището в неделя.