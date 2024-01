Руски историк: Ние създадохме Казахстан и Азербайджан, преди нас нямаше узбеки

Руският „историк“ Михаил Смолин продължи традиция по руската телевизия да се изричат откровени лъжи, свързани с историята на държавите около Русия.

Смолин каза, че Съветска Русия е създала Казахстан, Азербайджан, както и че преди това е нямало хора като узбеките. Това е типичен руски наратив: ние сме създали всичко, вие ни принадлежите.

Още новини от Украйна

Историческите лъжи бяха и една от причините за непредизвиканата пълномащабна война, която Владимир Путин започна срещу Украйна през февруари 2022 г. Режимът на Путин твърди, че няма такова нещо като украинци и че всъщност украинските земи са изконно руски.

Russian "historian" Mikhail Smolin said on a Russian TV talk show that Soviet Russia created Kazakhstan as well as Kyrgyzstan, and such peoples as Uzbeks and Azerbaijanis.



This is one of the typical Russian narratives: there is the "creator" nation (Russia) and "lesser" ones. pic.twitter.com/nFEHG8kvJi