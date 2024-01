Девет държави спряха плащания към агенцията за помощ на палестинците в Ивицата Газа

Външният министър на Израел призова за оставката на ръководителя на агенцията на ООН за подпомагане и работа с палестинските бежанци (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA) след обвиненията, че дванадесет служители на агенцията са участвали в атаките на „Хамас“ на 7 октомври миналата година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Г-н Лазарини, моля подайте оставка“, написа израелският първи дипломат Израел Кац /на снимката/ в снощи в онлайн платформата „Екс“.

Ръководителят на UNRWA Лазарини по-рано предупреди, че помощта на организацията в Газа е на ръба на колапс след временното спиране на плащанията от няколко държави.

Също в „Екс“ говорителят на израелското правителство Ейлон Леви обвини UNRWA, че е параван на „Хамас“. „Тя буквално прикрива „Хамас“, написа Леви.

Девет държави са спрели плащанията си към агенцията за помощ в Ивицата Газа за момента, тъй като Израел обвини 12 от няколкото хиляди служители на UNRWA в ивицата Газа, че са замесени в атаката на 7 октомври 2023 г., в която около 1200 души бяха убити.

Организацията на ООН е уволнила въпросните служители и възнамерява да разследва обвиненията.



Още същия ден Съединените щати първи обявиха, че преустановяват отпускането на средства за агенцията. Вчера Великобритания на свой ред спря парите за тази структура от системата на ООН.



Канада, Австралия, Италия, Нидерландия и Финландия предприеха аналогични мерки. Германия изрази безпокойство по повод твърденията, но засега ще се въздържи от спиране на финансирането. Швейцария на свой ред каза, че ще изчака да дойде повече информация, преди да реши как да постъпи.



Кац междувременно прикани и други страни да последват техния пример. Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци трябва да бъде "заменена от агенции, отдадени на истинския мир и развитие", призова израелският министър.



Ройтерс посочва, че засега не може да се свърже с за коментар с агенцията, създадена през 1948 г. след войната, предшествала създаването на държавата Израел, но превърнала милиони палестинци (тогава 700 хиляди души и техни потомци) в бежанци.



Палестинското министерство на външните работи разкритикува, според него, израелската кампания срещу Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци.



"Хамас" от своя страна осъди прекратяването на договорите на служители на агенцията "въз основа на информация, получена от ционисткия враг".



От началото на войната в ивицата Газа, избухнала след нападението на ислямисткото движение срещу Израел на 7 октомври, Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци не спира да предупреждава, че почти не може да изпълнява своите задължения в крайбрежната палестинска територия, където настъпи хуманитарна катастрофа.