Корупция подкопава ефективността на руската армия, пише в доклад на Британското разузнаване

Корупцията в руската армия сериозно подкопава нейната ефективност. Предвижда се малък напредък в борбата с подкупите в близкото бъдеще, съобщава последната сводка на Британското министерство на отбраната в социалната мрежа X, предадена от РБК-Украйна.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 February 2024.



