Владимир Путин и Володимир Зеленски поздравиха преизбирането на Алиев за президент на Азербайджан

Руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски поздравиха Илхам Алиев с преизбирането му за президент на Азербайджан, предадоха световните агенции и БТА.

Алиев спечели убедително изборите, като според предварителните данни от снощи на Централната избирателна комисия в Баку вота си за него вчера са дали 92,1 процента от гласоподавателите. Той е президент на Азербайджан от 2003 г.

"Поздравления за президента на Азербайджан Илхам Алиев за неговото преизбиране и най-добри пожелания за още успехи и продуктивна работа за благото на народа на Азербайджан", е написал украинският държавен глава Зеленски в социалната платформа "Екс", предаде Укринформ.

Congratulations to @presidentaz Ilham Aliyev on his reelection, and best wishes for continued success and productive work for the benefit of the people of Azerbaijan. I value mutual support for our states' sovereignty and territorial integrity.



