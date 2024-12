Суперкупата на Германия ще носи името на великия Франц Бекенбауер

От сезон 2025/26 Суперкупата на Германия ще има ново име, което ще е в чест на великия Франц Бекенбауер.

Суперкупата се провежда преди старта на футболния сезон в страната, като за нея спорят шампионът в Бундеслигата и носителя на купата на Германия. Следващият мач трябва да се играе на 16 август, когато трофеят ще е под името "Франц Бекенбауер Суперкупа".

Кайзера почина на 78 години на 7 януари, като по време на кариерата си спечели огромен брой отличия с Байерн Мюнхен, а след това бе президент на клуба. Наскоро баварците обявиха, че ще извадят от употреба №5, с който играеше Бекенбауер. Той е вдигал световната титла като футболист и треньор, както има и основна заслуга за това, че Германия прие Мондиала през 2006.

