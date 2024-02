Британското министерство на отбраната: Путин подготвя руснаците за дългa и тежка война

На 14 февруари 2024 г. говорителят на руския президент Дмитрий Песков каза пред журналисти, че докато "специалната военна операция е започнала като операция срещу Украйна, с течение на времето тя е приела формата на война срещу колективния Запад, война, в която страните от колективния Запад, водени от Съединените щати са пряко замесени в този конфликт", припомня в ежедневния си доклад разузнаването на британското министерство на отбраната, резюме от който е публикувано в социалната медия X.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 February 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OvlDlvNrbQ#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RAtOW7v9aT

Още новини от Украйна