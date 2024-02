Членството на Швеция в НАТО е ратифицирано от Унгария

Унгарският парламент ратифицира членството на НАТО. Това беше последното препятствие пред влизането на скандинавската страна в съюза, предаде БГНЕС и Нова телевизия.

Унгария беше последната от 31 страни членки на НАТО, която не беше ратифицирала присъединяването на Швеция. Будапеща даде различни причини за забавянето. Включително, че се чувства обидена заради критиките на Швеция относно състоянието на върховенството на закона в Унгария.

"Приветствам решението на унгарския парламент да ратифицира присъединяването на Швеция към НАТО", написа в Х, бившият Туитър, генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.