Зеленски относно заповедта за арест на висшите руски военни: Справедливостта ще възтържествува

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази удовлетворение от днешното решение на Международния наказателен съд да издаде заповеди за арест на двама високопоставени руски командири поради военни престъпления, предаде Ройтерс и БТА.

"Всеки руски командир, който издава заповеди за удари срещу украински цивилни и критична инфраструктура трябва да знае, че справедливостта ще възтържествува. Всеки замесен в подобни престъпления трябва да знае, че ще бъде подведен под отговорност", написа той в "Екс".

