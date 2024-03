Украинското военно разузнаване извърши атака срещу завод в Русия

Украинското военно разузнаване (ГУР) е отговорно за осъщественото нападение с дронове над преработвателния комбинат за желязна руда в град Железногорск в руската Курска област, предаде Ройтерс, като се позова на свой източник от ГУР, пожелал анонимност, предаде БТА.

Руски представители и компанията собственик на предприятието - "Металоинвест МТАЛИ.УЛ", обявиха по-рано, че срещу Михайловския рудопреработвателен комбинат са били осъществени две нападения с дрон, като единият безпилотен летателен апарат е поразил склад за горивосмазочни материали. Губернаторът на Курска област Роман Старовойт уточни, че за момента няма пострадали и при двете нападения.

Ройтерс припомня, че в последните седмици Украйна периодично извършва нападения с дронове срещу руски петролни рафинерии и други енергийни инфраструктурни обекти, като от началото на пълномащабната руска инвазия в съседната държава преди две години Курска област редовно е подлагана на обстрел.

Роман Старовойт съобщи, че в склад за горивосмазочни материали (ГСМ) е избухнал пожар след удар на украински дрон, а още един дрон е поразил рудопреработвателен комбинат, предаде Ройтерс. Във видео, публикувано в приложението "Телеграм", Старовойт заяви, че няма пострадали. Той каза, че цистерна с гориво се е възпламенила в склад в Железногорски окръг в Курска област, на около 90 километра от границата с Украйна.

Губернаторът отбеляза, че екипи на аварийните служби работят на мястото и че ще даде подробности по-късно.

