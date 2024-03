Огромен пожар погълна танкова академия в Русия

Голям пожар е избухнал в руска академия, в която се обучават бъдещи командири на танкове, предаде The Telegraph.

Кадри, публикувани в социалните медии, показват извиващ се дим и пламъци, обхванали покрива на сградата.

Пожарът е избухнал във Висшия танков колеж в Казан, където бъдещите командири на танкове и екипажът учат своите умения, съобщи агенция ТАСС.

„Пожарникарите локализираха пожара в сервизно помещение на един от корпусите на Казанското висше танково училище“, казаха военните. Няма данни за жертви.

Предварителните доклади сочат, че причината за пожара е повреда в електрическата инсталация, допълва ТАСС. В интернет обаче имаше спекулации, че това е резултат от партизанска украинска дейност. Киевските сили миналия месец удариха руски военен полигон в Херсон, убивайки и ранявайки десетки войници.

