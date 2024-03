В отговор на папата за Украйна: Президентът на Латвия заяви, че не може да се капитулира пред злото

Не може да капитулираме пред злото, каза латвийският президент Едгарс Ринкевичс в социалната си мрежа "Екс" в отговор на изказването на папа Франциск за преговорите за войната на Русия в Украйна, предаде Укринформ и БТА.

"Човек не трябва да капитулира пред лицето на злото, човек трябва да се бори и да го победи така, че злото да развее бялото знаме и да се предаде", написа той.

Още новини от Украйна

My Sunday morning take: One must not capitulate in face of evil, one must fight it and defeat it, so that the evil raises the white flag and capitulates