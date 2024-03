Бяха изпратени четири военни кораба в Средиземно море от САЩ

САЩ са изпратили четири военни кораба в източната част на Средиземно море, за да създадат инфраструктура за осигуряване на доставката на хуманитарни стоки в Газа, съобщиха от Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) в социалната мрежа X, предава Фокус.

On March 12, 2024, U.S. Army Vessels (USAV SP4 James A. Loux (LSV-6), USAV Monterrey (LCU30), USAV Matamoros (LCU26), and USAV Wilson Warf (LCU11) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base… pic.twitter.com/ROc3CoLNM1