Мост в Балтимор с дължина 2,5 км се срути след удар от кораб (ВИДЕО)

Мостът "Франсис Скот Кий" в Балтимор се срути, след като беше ударен от голям товарен кораб. Инцидентът се е състоял рано тази сутрин и към момента няма информация за пострадали или загинали, съобщи Си Ен Ен и News.bg.

"И двете платна на Междущатска магистрала 695 в участъка на моста са затворени за движение. Трафикът се пренасочва", съобщиха транспортните власти в Мериленд, предава БТА.

По първоначална информация товарният кораб се е блъснал в опора на моста, запалил се е и е потънал. Вследствие на срутването на конструкцията в реката са паднали няколко коли, броят им не се уточнява.

Засега размерите на щетите са неизвестни, посочва Ню Йорк таймс, цитирано от БТА.

Според видеозапис, качен в социалната мрежа "Екс", към 01:30 ч. тази нощ местно време голям плавателен съд се е ударил в моста, след което на борда му е възникнал пожар и е потънал. При частичното рухване на съоръжението във водата отдолу са паднали неуточнен брой автомобили, посочва Асошиейтед прес.

Y’all check on your people in Baltimore, Maryland, USA….A large container ship collided with a key bridge causing it to instantly collapse with a lot of people on it 🙆🏽‍♂️🙆🏽‍♂️

