"Никой не е допускал, че този мост някога може да рухне"

Срутването на моста „Франсис Скот Кий“ на река Патапско в американския град Балтимор, щата Мериленд, след като в него се блъсна товарният кораб "Дали", плаващ под сингапурски флаг, е централна тема в западните издания днес. Вчера сутринта мостът рухна във водата, след като големият плавателен съд се удари в него, пише БТА.

Тази сутрин Бреговата охрана на САЩ съобщи, че шестима от хората, паднали във водата и останали до този момент в неизвестност, са смятани за мъртви и издирването на оцелели е спряно.

Стоманеният мост "Франсис Скот Кий" над река Патапско е открит е през 1977 г. след пет години строителство и е с дължина 2,6 километра. Годишно по него минават 11,3 милиона превозни средства, посочва управлението за транспорт на щата Мериленд. Под него минават кораби от и за пристанището в Балтимор.

Американският в. "Вашингтон пост" отбелязва, че инцидентът е "парализирал Вашингтон, както и Ню Йорк, с блокирането на движението по една от най-натоварените пътни артерии в САЩ, включително и по магистралата "Белтуей", опасваща столицата. Самият мост е част от междущатската магистрала 695. Британският в. "Индипендънт" на свой ред пише за "шока, в който са изпаднали местните власти", тъй като "никой не е допускал, че този мост някога би рухнал". "Кой ще плати за това?" е въпросът в много аспекти, който задава във водещо заглавие друго британско издание "Файненшъл таймс". Пред трети британски вестник - "Гардиън", представител на строителна компания казва, че случилото се "е било напълно непредвидено", като се имат предвид мерките за безопасност.

Сигналът за бедствие, подаден от екипажа на блъсналия се в моста товарен кораб, е спасил човешки животи, пише "Вашингтон пост". Служителите, които реагират първи, спират по-голямата част от движението по "Франсис Скот Кий" точно преди корабът с брутно тегло 95 000 тона да се забие в стълб на моста, уточнява изданието.

"Докато товарен кораб с размерите на небостъргач, с двадесет и двама души екипаж на борда, се е приближавал опасно близо до големия мост в Балтимор, по който преминават над тридесет хиляди автомобила дневно, екипажът на "Дали" е подал спешен сигнал за помощ с надеждата да предотврати катастрофата", описва събитията вестникът, като допълва, че първите аварийни екипи, пристигнали на мястото, са започнали да действат точно преди около 1:30 ч. след полунощ местно време (8:30 бълг. вр.) корабът да се забие в колона на моста.

