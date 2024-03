Украйна стои зад атаката в „Крокус сити хол“, заяви Николай Патрушев

Днес Николай Патрушев, секретарят на Руския Съвет за сигурност, заяви, че Украйна е отговорна за петъчната атака в концертната зала "Крокус сити хол", при която загинаха поне 139 души, предават Ройтерс и ТАСС, цитирано от БТА.

Видеоклип, публикуван от местни медии, показва репортер, който пита Патрушев: "Ислямска държава" или Украйна (стои зад атаката)?", на което той отговаря: "Разбира се, че Украйна."

Киев отрича своята роля в нападението, отбелязва Ройтерс.

#BREAKING #Russia Ukraine is behind the terrorist attack in Crocus City Hall, said the Secretary of the Security Council of Russia Nikolai Patrushev.



"ISIS or Ukraine? - Definitely Ukraine!" - said Patrushev pic.twitter.com/MySoXYs67X