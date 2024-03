Военен самолет на Русия падна в морето край Севастопол

Назначеният от Москва губернатор на кримския град Михаил Развожаев обяви, че руски военен самолет е паднал в морето край Севастопол, предадоха световните агенции и БТА.

"В морето падна военен самолет. Виждам, че украинските блогове публикуват много различни информации. Няма пострадали граждански обекти“, пише той в "Телеграм“. Развожаев допълни, че пилотът е успял да катапултира и че спасители са го извадили на брега. Животът на руския военен не е в опасност.

По-рано днес руски канали в "Телеграм" съобщиха, че изтребител Су-35 се е разбил близо до Севастопол, но не е ясно, дали съобщението на Развожаев е свързано с тези публикации, отбелязва Ройтерс.

