Бурята "Катлийн" удари Острова ВИДЕО

Буря във Великобритания и Ирландия стана причина за отмяна на полети в двете страни и остави хиляди ирландски домове без ток, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Стихията, наречена "Катлийн", засегна редица полети на летищата в Ирландия и Обединеното кралство, включително летището в Манчестър, летището в Белфаст и в Дъблин. В Шотландия железопътните и фериботните услуги също бяха засегнати и от бурята.

Силните ветрове доведоха до прекъсвания на електрозахранването. Около 34 000 домакинства и предприятия останаха без ток в Ирландия.

