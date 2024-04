Русия изстреля междуконтинентална балистична ракета

Министерството на отбраната на Русия обяви, че успешно е извършило изпитание на междуконтинентална балистична ракета, съобщиха руските медии.

Ракетата е била изстреляна от полигона в Капустин Яр в Астраханска област (Югозападна Русия). Москва обяви, че изпитанието е потвърдило „високата надеждност на руските ракети“.

Ракетата е била изстреляна от наземен мобилен комплекс. „Получените резултати потвърждават високата надеждност на руските ракети за осигуряване на стратегическата сигурност на Руската федерация. Задачите по пуска бяха изпълнени в пълен обем“, обяви руското военно ведомство.

Изпитанието е извършено на фона на продължаващата вече трета година пълномащабна война, която Русия води срещу Украйна. Според Москва руската армия воюва срещу колективния Запад, а не само срещу украинците. Президентът Владимир Путин заяви, че това е война за съществуването на Русия.

❗️ The Russian Defense Ministry said that a successful test launch of an intercontinental ballistic missile was made from the Kapustin Yar test site in the Astrakhan Region. pic.twitter.com/jkzhkrFBZq