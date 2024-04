Британското разузнаване: Украинските атаки удрят смъртоносно! Черноморският флот на Москва избяга към Новоросийск

На 1 април фрегата с управляеми ракети клас "Григорович" предприе операция по боравене с оръжия в базата на Черноморския флот на Русия, пристанище Новоросийск. Съвременните руски военни кораби като фрегатата от клас "Григорович" имат системи за вертикално изстрелване на крилати ракети по морски и наземни цели. Такива ракети исторически са били презареждани в Севастопол, Крим.

Това се посочва в последния разузнавателен доклад на Министерството на отбраната на Великобритания.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 April 2024.



