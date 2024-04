Орпо: ЕС трябва да помогне на Финландия да предотврати пристигането на мигранти от Русия

Днес финландският премиер Петери Орпо заяви, че Европейският съюз трябва да предприеме мерки, за да помогне на Финландия да предотврати наплива на мигранти от Русия, предаде Ройтерс и БТА.

"Подготвяме собствено законодателство, но се нуждаем също от мерки от страна на ЕС", каза Орпо, след като посети границата с Русия заедно с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Двамата са прелетели с хеликоптер над погранични райони по руско-финландската граница, съобщи Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс", цитирана от ТАСС.

Russia’s hybrid attacks are not just about Finland's security.



This is about the security of the entire EU.



This is why I was here today.



To tell you that Europe stands by your side.



