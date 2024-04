НАТО: Провалихме се по отношение на Украйна

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг пристигна днес на изненадващо посещение в Киев, където даде съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Столтенберг каза, че страните-членки на НАТО са се провалили в навременната доставка на обещаната помощ за Украйна. „Сериозните забавяния в подкрепата създадоха сериозни последици на бойното поле“ за Украйна, заяви той, цитиран от Асошиейтед Прес.

„Липсата на боеприпаси позволи на руснаците да напреднат на фронтовата линия. Липсата на противовъздушна отбрана позволи на руските ракети да поразят целите си, а липсата на капацитет за удари в дълбочина позволи руснаците да концентрират повече сили“, каза Столтенберг. Зеленски каза, че новите доставки вече са започнали да пристигат, но с бавни темпове. „Процесът трябва да бъде ускорен“, призова той.

През последните седмици руските въоръжени сили успяха да постигнат ограничени напредвания, особено в Донецка област, поради преимущество в огнева мощ. Украинската армия бе принудена да се изтегли от три села в източната част на страната, отбелязва АП. Западните партньори на Украйна многократно са заявявали, че ще я подкрепят „колкото е нужно“. Въпреки това жизненоважната военна помощ от САЩ беше забавена с шест месеца заради политически разногласия във Вашингтон, а европейският военнопромишлен комплекс все още не може да отговори на търсенето.

Допълнителната помощ ще е нужна на Киев, тъй като украински представители предупреждават, че Русия трупа сили за голяма лятна офанзива.

„Малко вероятно е руските сили да постигнат дълбок пробив с операционно значение в краткосрочен план“, прогнозира вчера базираният във Вашингтон мозъчен тръст Институт за изследване на войната. Столтенберг каза, че на път за Украйна са още оръжия и боеприпаси, включително ракети за зенитно-ракетни комплекси „Пейтриът“.

Ukraine and NATO have reached the highest level of relations since our independence, but not yet the highest possible level.



And this is exactly what we discussed today with Secretary General Jens Stoltenberg. We also talked about countering Russian aggression, further… pic.twitter.com/fQdwmyHKL2