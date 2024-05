Ракети ще летят навсякъде, Лондон ще бъде потопен: Русия заплаши НАТО с ядрен апокалипсис

По руската телевизия за пореден път беше отправена заплаха към НАТО с ядрена война, докато армията на Владимир Путин трета година води пълномащабна война в Украйна.

Пропагандистът Дмитрий Кисельов заяви по държавната телевизия, че ако НАТО изпрати свои войски в Украйна, за да нанесе стратегическо поражение на Русия, то Москва ще отвърне с изстрелването на ракети „Сармат“, „Авангард“ и „Ярс“.

Още новини от Украйна

Водещият припомни апокалиптичната заплаха на Путин, че по-добре да не съществува свят, ако Русия не е в него. Кисельов заяви, че Русия ще атакува американските центрове за вземане на решения, както и пусковите установки по суша и море.

Руският телевизионен водещ, освен САЩ, заплаши директно и Франция, която трябва да бъде „разоръжена“, както и Великобритания, която може да бъде потопена. „Ние имаме технологиите да направим това“, каза Кисельов.

Идеята, че ядрена война може да избухне на фона на конфликта в Украйна, е многократно повтаряна от много руски официални лица, включително Дмитрий Медведев, бивш президент и министър-председател на Русия. Путин каза по време на годишното си обръщение към нацията в Москва на 29 февруари, че неговите „стратегически ядрени сили са в състояние на пълна готовност“. Руският лидер каза през септември 2022 г., че Русия ще бъде готова да използва ядрени оръжия, за да защити своята „териториална цялост“, добавяйки, че „това не е блъф“.

It’s time for more nuclear threats from Dmitry Kiselyov



He says if NATO sends troops to 🇺🇦 to defeat 🇷🇺, nukes will hit 🇺🇸 decision-making centres and launch sites, 🇫🇷 will be "disarmed in an instant", and - I apologise to any Irish - "the British Isles will go underwater" pic.twitter.com/yK4Y2yc3kg