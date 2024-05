Зеленски: Силите на злото нахлуха в нашия дом, дойдоха да екзекутират

„Украинската нация, която преди 80 години се бореше срещу нацизма, отново се противопоставя на силите на злото“, заяви президентът Володимир Зеленски в обръщение по повод Деня на паметта и победата над нацизма във Втората световна война, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Те нахлуха в нашия дом. Дойдоха да убиват, палят, екзекутират. Не щадяха никого – нито старците, нито жените и децата... Те са зверове“, разказват оцелели от нацистката окупация. Такива са и спомените на оцелелите от руската окупация. Същите ужаси, престъпления на същите чудовища“, каза украинският президент.

„Преди 80 години украинците се биха, за да победят нацизма завинаги. А днес украинците отново се надигат срещу злото, което се появи, завърна и пак иска да ни унищожи. Това е вражеска армия която убива, измъчва и заличава мирни градове и села от лицето на земята. Това зло се нарича руски фашизъм или накратко – РФ“, допълни Зеленски.

„А когато реакцията е безгръбначна, нацистите продължават. Призивите, резолюциите и половинчатите санкции не ги спират. И единственият въпрос, който днес вълнува Путин, е, кой ще е следващият“, предупреди украинският лидер. „Кога изгонването на нацистите от Украйна, за което четем в учебниците по история, ще се случи в реалния живот“, запита Зеленски. „Събитието от средата на 20-ти век ще се повтори и ще стане част от историята на 21-ви век, историята на нашата обща победа над руското зло“, изрази увереност той.

The world slept through the rebirth of Nazism at 5 a.m. on February 24, 2022. And today, everyone who remembers World War II and has survived to this day feels a sense of déjà vu.



