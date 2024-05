Външният министър на Иран: Страната е готова да взаимодейства с ЕС в името на общите интереси

Иран е готов да продължи да работи с Европа „на основата на уважение, конструктивен диалог, сътрудничество в името на взаимните интереси и мира и сигурността в света“, подчерта иранският външен министър Хосейн Амир Абдолахиан, цитиран от иранската новинарска агенция ИРНА и БТА.

Абдолахиан поздрави днес в платформата „Екс“ по случай Деня на Европа „всички в Европа, които отбелязват (празника) с визията за обединена, мирна и процъфтяваща Европа“.

On the occasion of the #EuropeDay2024 congratulation to all in Europe who commemorate it with the vision of a united, peaceful, and thriving Europe.

On this special day all who worked for peace and prosperity for Europe should be mindful on the peace and security all over the…