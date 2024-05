ЕС въвежда 14-ти пакет санкции: Забрана за Русия да финансира медийни издания

Европейският съюз зае твърда позиция срещу Русия, като ѝ забрани да финансира медии, неправителствени организации (НПО) и политически партии в своите държави-членки. Това решение е част от 14-ия набор от санкции, наложени на Русия поради участието ѝ в конфликта в Украйна, предава Bulgaria ON AIR.

Тази актуализация беше обявена от Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия.

В допълнение към забраната за финансиране, ЕС е насочен към конкретни медийни субекти, свързани с Кремъл, за разпространение на пропаганда. Те включват Гласът на Европа, Информационна агенция и два вестника, "Ивестия" и "Российская газета", които ще бъдат добавени към списъка със санкции.

