Ядрената програма на Армения беше подкрепена от МААЕ

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), Рафаел Гроси, заяви, че агенцията подкрепя ядрената програма на Армения, включително усилията за подобряване на ядрената сигурност, написа той в "Екс", цитирано от БТА.

Гроси представи резултатите от срещата си с арменския външен министър Арарат Мирзоян, която се състоя по време на Международната конференция за ядрена сигурност във Виена, съобщи арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Productive meeting with @MFAofArmenia’s @AraratMirzoyan at #ICONS2024. @IAEAorg supports Armenia’s nuclear program, incl on enhancing nuclear safety and security. We also exchanged on nonproliferation issues and our collaboration through #RaysOfHope to improve cancer care in 🇦🇲. pic.twitter.com/KNnX1ZwTkp