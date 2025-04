Българският футбол се слави надлъж и нашир из целия свят. Първа лига трупа популярност от Европа до Австралия и обратно. И този път националният отбор няма нищо общо. Това, че сме 85-и в ранглистата на ФИФА в случая не е от значение. Само през последния месец медийните гиганти като Sky, Bild, CNN и редица други писаха толкова за Първа лига, колкото не се бе случвало преди това с години назад.

На каква футболна пролет се радва само клетият български фен. От чистенето на сняг на стадиона в "Овча Купел" от треньорите на "Славия" и ЦСКА 1948 Златомир Загорчич и Иван Иванов, уволнен след двубоя, до очертаването на терена на "Тича" с бебешка количка. От боя на феновете на "Локомотив" (Пд) над делегата след откриването на нова трибуна, до голия привърженик на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Черешката на тортата трябваше да бъде минутата мълчание в Кърджали за живия иначе Петко Ганчев. Този хит разсмя фенове на футбола по целия свят. И точно, когато си мислихме, че сме видели наистина всичко, човек, отговарящ за системата "Ястребово око", реши да прегледа как вървят коефициентите в букмейкърските сайтове в секундите преди първия съдийски сигнал на ЦСКА - "Локомотив" (София). Какво точно е правил на телефона си, въпросният служител тепърва ще обяснява, но скандалът също придоби международен отзвук, след като камерите на телевизията го хванаха в крачка.

Много е вероятно тази статия да изпревари събитията и в следващите дни на различните континенти да се наслаждават на кадрите от "Тича" преди "Черно море" - "Ботев" (Пд). А казват, че българският футбол не прави шоу...каква лъжа само.

Какво да кажем за деня на декларациите (28.02), когато жребият за Купата на България породи редица спорове, а след претенции на "моряците", шефът на ПФЛ Атанас Караиванов поиска оставката на селекционера Илиан Илиев, а после така и не даде едно интервю пред медиите, за да се обоснове. Хит след хит, а ние се оплакваме...

