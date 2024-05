В значителна дипломатическа стъпка Израел извика обратно своите посланици от Норвегия и Ирландия за спешни дискусии. Това действие идва, след като и двете европейски нации декларираха намеренията си да признаят официално държавата Палестина, предава БТА.

Израелският външен министър Израел Кац направи това съобщение, подчертавайки твърдата позиция на страната срещу това, което тя възприема като предизвикателство за нейния суверенитет и сигурност.

Кац изрази неодобрението си чрез изявление в социалната медийна платформа „X“, заявявайки: „Изпращам ясно и недвусмислено послание до Ирландия и Норвегия: Израел няма да мълчи пред лицето на това подкопаване на неговия суверенитет и заплаха за нейния сигурност." Тази смела стъпка подчертава напрежението между Израел и страните, подкрепящи признаването на Палестина.

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries' decisions to recognize a Palestinian state.



