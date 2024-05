Литва: Предложението на Русия за промени в границите на Балтийско море е ескалация срещу НАТО и ЕС

Първият дипломат на Литва Габриелюс Ландсбергис изрази сериозна загриженост относно последните действия на Русия в Балтийско море. Според доклад на Ройтерс Русия е предложила промени в границите на своите териториални води в района, ход, който Ландсбергис описва като пряко предизвикателство както към Европейския съюз, така и към НАТО, предава БТА.

В социалната медийна платформа "X" Ландсбергис разясни ситуацията, като я определи като "хибридна операция" на Русия. Той обясни, че изглежда целта е да се внуши страх, несигурност и съмнение относно намеренията на Русия в региона на Балтийско море.

Another Russian hybrid operation is underway, this time attempting to spread fear, uncertainty and doubt about their intentions in the Baltic Sea. This is an obvious escalation against NATO and the EU, and must be met with an appropriately firm response.