Риши Сунак определи 4 юли за дата на общонационални парламентарни избори

Британският министър-председател Риши Сунак определи сряда, 4 юли, за дата на общонационални парламентарни избори, които ще определят кой ще управлява Обединеното кралство, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той насрочи вота в момент, в който неговата Консервативна партия е изправена пред най-голямото предизвикателство за 14-годишното си управление, отбелязва агенцията.

Гласоподавателите в Обединеното кралство ще изберат 650 членове на Камарата на общините (долната камара на парламента) до пет години напред. Партията, която получи мнозинство в нея, самостоятелно или в коалиция, ще състави следващото правителство, а нейният лидер ще бъде министър-председател.

Слагайки край на месеците на спекулации във връзка с датата на новите избори, Сунак посочи, че ги свиква по-рано, отколкото някои са очаквали.

"Сега е моментът Великобритания да избере своето бъдеще", заяви премиерът, изненадвайки много хора, които се бяха подготвили за избори чак наесен.

Пред резиденцията си на "Даунинг стрийт" 10 обаче Сунак бе почти заглушен от протестиращи, които скандираха "Може да стане само по-добре" (Things Can Only Get Better) – песента на предизборната кампания на конкурентните лейбъристи от ерата на Тони Блеър.