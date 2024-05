Косово се присъедини към Парламентарната асамблея на НАТО като асоцииран член

Косово е прието в понеделник (27 май) като асоцииран член на Парламентарната асамблея на НАТО, институционален орган, отделен от Северноатлантическия алианс, цитирано от Фокус.

"НАТО е съдбата на Косово и тази мярка ще гарантира, че гласът на най-пронатовски настроените хора в света ще бъде чут", написа президентът на Косово Вьоса Османи в социалната мрежа X.

Grateful to all @natopapress members who voted in favor of upgrading Kosovo's status to that of an associate member.



NATO is Kosovo's destiny, and this move will ensure that the voice of the most pro-NATO people on Earth is heard.



