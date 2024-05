Зеленски с послание за единство и решителност: Русия не може да осуети срещата на върха

В скорошно видео, споделено в социалната мрежа X, украинският президент Володимир Зеленски отправи силно послание. Той подчерта продължаващите усилия за противодействие на опитите на Русия да саботира предстоящата среща на върха за мир. Въпреки безмилостните усилия на Русия да провали събитието, включително натиск върху лидерите и заплахи за дестабилизация, Зеленски увери, че плановете им няма да успеят.

We continue to counter Russia’s attempts to weaken the Peace Summit, which will take place in two weeks. Russia can no longer thwart the summit, although it works hard to achieve such a goal. Russia puts pressure on leaders and openly threatens various countries with… pic.twitter.com/neKw6TKvAv