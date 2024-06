Морето отнесе 20-годишна безотговорна полицайка, водолази търсят тялото й

Украинските власти издирват тялото на 20-годишна полицайка, която беше отнесена в морето, докато си прави снимки на метри от големите вълни.

В социалните мрежи бяха разпространени и кадри от инцидента. Младата полицайка от град Ровно е била на почивка в Одеса. Тя обаче решава да се приближи до ръба на кея, докато неин приятел я снима с телефона.

Една от вълните буквално завлича младата жена в морето. Водолази издирват тялото ѝ в Черно море. Поведението на младата жена бе описано като изключително опасно и безотговорно. Украинските медии съобщават, че младата жена се казва Олександра Олещук.

A 20-year-old police officer was washed into the sea during a photo shoot in Odesa. Divers are looking for the body of a young woman who came on vacation from Rivne



The young woman was taking selfies on the seafront during the storm and came close to the edge of the pier. The… pic.twitter.com/OWZaulO8cd